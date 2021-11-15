Абуджа, 16 ноября, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Не менее 15 человек погибли в результате серии нападений вооруженных бандитов на северо-западе Нигерии, заявил губернатор штата Сокото Амину Вазири Тамбувал в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

По его словам, нападения произошли в двух муниципалитетах штата. Также губернатор подтвердил гибель 15 человек от нападений вооруженных боевиков. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Отметим, что ранее власти штата Сокото в Нигерии запретили проведение еженедельных ярмарок из-за угрозы нападения бандитов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что более 12 млн детей страны не ходят в школу из-за грозы похищения вооруженными бандитами. При этом на фоне похищений школьников у детей выработались психологические травмы, мешающие учебе.