Александр Халдей, 16 ноября 2021, 07:29 — REGNUM На днях стало известно, что в некоторых регионах Дальнего Востока закончились продукты питания и в приморских портах скопилось огромное количество каботажных грузов, от перевозки которых отказываются частные судовладельческие компании, устремившиеся на международный фрахтовый рынок, на котором цены из-за пандемии резко подскочили. Сверхприбыли приносят рейсы из ЮВА в Европу.

Судно-контейнеровоз
Судно-контейнеровоз
Иван Шилов © ИА REGNUM

Каботаж с его социально значимыми грузами — контейнерами, продовольствием и генеральными грузами в виде стройматериалов стал невыгоден, и грузы просто тупо застряли в портах. И длится это с лета, а наш Минтранс разводит руками: рынок, мы ничего поделать не можем. Одновременно выяснилось, что не хватает каботажного флота и нужна национальная программа по его строительству.

Основные районы, где логистический кризис созрел и бушует вовсю — Сахалин, Чукотка, Камчатка. Вдобавок к проблеме флота есть проблема инфраструктуры тамошних портов: она устарела и давно не обновлялась.

Это и понятно: грузопоток ушёл в тёплые черноморские порты и на Балтику, Приморье осталось серой зоной рыболовной отрасли, для которой современные порты не нужны — улов продаётся в другие страны, а на холодильный флот денег не выделяют со времён распада СССР, где главная база была в Севастополе, до 2014 года украинском. И потому давно распродана в виде металлолома.

Вообще, флот и его инфраструктура — это Клондайк, приносящий валюту в огромных количествах. Пока эти отрасли были государственными, невозможно было представить себе срыв Северного завоза или поставок на Дальний Восток. Государство прочно держало в руках водный транспорт и все его доходы, а проблемы, подобные нынешним, казались фантастикой.

В привязке к флоту хорошо дышало и транспортное машиностроение, и связанные с ним отрасли. Всё это называлось «системный эффект» от консолидированного управления и не было подвержено влияниям мировой конъюнктуры и санкционным ударам.

Корсаков. Российский морской порт на острове Сахалин, на берегу залива Анива
Корсаков. Российский морской порт на острове Сахалин, на берегу залива Анива
JukoFF

Существовал мощный кадровый состав, умевший работать в отрасли и обладавший высокой квалификацией. Казна пополнялась, грузы перемещались. Люди имели работу и не имели проблем, кроме погоды и развлечений. До тех пор, пока не пришёл капитализм с его рынком и приватизацией.

То, что случилось в Приморье, сейчас предлагается лечить полумерами: созданием государственной судовой компании, занимающейся невыгодными каботажными перевозками в этом районе. То есть субсидируемой из казны, за счёт государства. При этом доходная база государства так ужалась по сравнению с СССР, что говорить об этом равнозначно экстремизму и подрыву социального строя. А проблема есть, и однажды обойти её молчанием уже будет невозможно.

Много говорят о том, что приватизация и убийство СССР готовилось в ЦК КПСС теми, кто сидел на нефтегазовых доходах и доходах от продажи оружия и алмазов. Но главное убийство СССР готовилось не там и даже не в системе совзагранбанков, где снюхивались банкиры Запада и СССР, а через них их кураторы в КГБ и ЦК КПСС.

Совзагранбанки были всегда, но слишком узок был их круг и слишком далеки были они от народа. Главный удар по СССР готовился в системе ММФ (Министерство морского флота) и связанного с ним Совкомфлота, структуры, существующей до сих пор, но абсолютно закрытой и неизвестной. Примыкала сюда ещё структура Минрыбхоза, и всё вместе это было сферой, где крутилась тьма народа.

Порт Владивосток
Порт Владивосток
Raita Futo

Торговый флот — это комплекс отраслей, где вертится валюта, рейсы в загранку и контакты в загранпортах с кем угодно. Комсостав и плавсостав были советской элитой с их допусками в торгсины, к чекам и прочим благам цивилизации потребления. Моряки и их жёны составляли нижний слой элиты. Флотом руководили пароходства, где заседали руководители уровня номенклатуры крайкомов и обкомов партии, а пароходские парткомы и комитеты комсомола были на правах райкомов.

К пароходствам примыкали судовые агенты, экспедиторы и шипчандлеры системы Торгмортранса, куда кураторы из КГБ и таможни бегали за статусными календарями, иностранным алкоголем в сувенирных бутылках и блоками сигарет Мальборо.

Всё это составляло презентационный (взяточный) фонд, который они отвозили начальству в Москву, лишённому доступа к контролю в портах и на судах, но влияющему на назначения и карьеру. Рядом грелись судоремонтные заводы и БТОФы — базы техобслуживания флота. Любая принадлежность к сфере обслуживания флота считалась престижной.

Ещё при Горбачёве началась тихая кампания по выводу советского флота в офшоры, под чужие флаги с последующей приватизацией судов верхушкой ММФ и Совкомфлота. Без участия ЦК КПСС и КГБ это было бы невозможно. Готовили это просто, но красиво: пролоббировали принятие закона о более высоких ставках судовых сборов для отечественных судов при заходах в отечественные порты по сравнению с иностранными — такая вот дискриминация родного флага.

Джордж Буш и Михаил Горбачев
Джордж Буш и Михаил Горбачев

Зачем? Всё просто: в бюджете нет денег, а с иностранцев не сдерёшь. Драть решили с наших. После этого на уровне Совмина разрешили вывод советского флота из состава пароходств под флаги офшорных компаний — чтобы не вгонять в убытки.

За несколько лет весь флот тихо вывели в офшоры и рассовали руководству пароходств и Совкомфлота в бербоут-чартер — аренда с выкупом. Отсюда и возникли в начале 90-х первые долларовые миллионеры в СССР, связанные с торговым флотом. Сначала увели деньги, потом флот. А потом взялись за инфраструктуру — приватизацию портов и создание частных агентско-экспедиторских компаний, учреждённых руководством этих портов.

Вся клиентская база по перевалке была переведена в эти компании за счёт принуждения: другие агенты обслуживались по более высоким ставкам и более долго. Так на фоне коррупции и шантажа возникли российские логистические монополисты со связями в Москве. Последним приватизировали портофлот — это буксиры и лоцманские катера. Там тоже валюта. Причём лоцманы обособились и стали зарабатывать отдельно.

Ещё один круг коррупции вокруг флота — это таможенные брокеры и владельцы территорий для перетарки контейнеров и создания складов. Вся эта колоссальная отрасль была намеренно выпущена из рук государства, а её доходы выведены в тень и уведены в офшоры. Судоремонт загнил и почти исчез, проиграв корейцам и прочим шведам, ведь суда и деньги в Россию не заходили и судоремонт делался там же.

Контейнеры
Контейнеры
Shamil Khakirov

Когда же Владимир Путин решил сделать здесь аудит и инвентаризацию, выяснилось, что здесь как в пустом холодильнике мышь повесилась — всё было украдено еще до нас. Началась схватка за морские активы, причём за флажки выходить не было права даже у президента.

Мы знаем, как приватизировали Норникель и нефтянку, газ и Тольяттиазот, но не знаем, что творилось во флоте. А он был раньше всех. Рыбаки с рыбой просто перестали заходить в СССР, и рыбные пароходства тупо обанкротились. Танкера в Новороссийске и сухогрузы в Одессе увели в офшоры. Кравчук, первый президент Украины, именно прихватив таким путём советские сухогрузы Одесского пароходства, составил свой первый капитал.

Здания пароходств сдали в аренду под офисы коммерсантов. Порты поделили между кланами, близкими к власти. Другие кланы разобрали логистику: элеваторы, таможенные склады временного хранения, экспедиторство, агентирование и снабжение судов (шипчандлер). Судоремонтные заводы (тоже приватизированные и офшорные) перевели на половину мощности, свободные причальные и заводские территории отдав под перевалку контейнеров с китайским ширпотребом.

Что-то удалось отбить назад, но очень мало. Всё теперь частное. Ни денег, ни активов, ни налогов, но всё по закону. Один способ с этим побороться — соорудить рядом госкомпанию, отодвинув от кормушки могущественные кланы.

Грузовое судно в Новороссийском порту
Грузовое судно в Новороссийском порту
Fill1970

На самом деле выход один — национализация флота и портов, а также судоремонта, агентско-экспедиторских функций и складского хозяйства. Причина — стратегические отрасли. Оставление их в частных руках — это поощрение коррупции и офшорной аристократии как политической базы для руководимого Западом заговора. Более чем достаточные причины исправить последствия преступления, допущенного не Чубайсом и Ельциным, а ещё Горбачёвым.

Ползучая приватизация советского флота и его инфраструктуры — это ещё одно преступление Горбачёва. Кроме развала СССР и сдачи Восточной Европы НАТО.

Начался процесс в 1988 году, и к началу ваучерной приватизации, когда наши Потанин и Дерипаска ещё бегали в красных пиджаках по Московской товарно-сырьевой бирже в качестве брокеров, один из заместителей начальника Новороссийского морского пароходства, бывший член КПСС, уже стал долларовым миллионером и почтенным законным судовладельцем нескольких танкеров.

А генеральный директор объединения Новороссийскрыбпром бежал в Аргентину, за два года до побега прекратив сдачу улова постоянно находящимся в океанах судам Соврыбхолодфлота и направив миллионную выручку на свои загрансчета.

Рыболовецкое судно
Рыболовецкое судно
Fish.gov.ru

Глядя на такое дело, в схемы вступили некоторые капитаны судов, переходящих из тёплых вод в холодные. Вступив в сговор со стармехом и старпомом, подделывались судовые журналы, где отражалась грузовая мерка — разметка у уреза воды, говорящая о степени погружения судна в тёплой и холодной воде.

Это влияло на расчёт веса судна с учётом запаса топлива, которое воровали и продавали через судовых агентов бункеровочным компаниям за чёрный нал в чужих территориальных водах. Ведь дизтопливо было государственным, как и флот. Конечно, без крыши в Москве это было невозможно. Утечка информации была опасна для жизни болтунов.

Понятно, что такие вещи делались не в одиночку и после высокой санкции. В руководстве торгового флота были информированные люди с большими связями, и кто мог, приступил к выводу активов раньше других. Им не только не мешали, — их покрывали, ведь во всех пароходствах и министерствах были Первые отделы, где сидели представители КГБ и знали всё обо всех.

Но деньги флота, как пел Тальков, «кому-то чёрный глаз слепили», и потому им быстро нашлись хозяева. Пока страна возилась с заводами, флот уже уплыл, помахав на прощанье спускаемым советским флагом, — его спустили сначала не над Кремлём, а на флоте. Только об этом никто не знал.

Контейнеровоз
Контейнеровоз
Tvabutzku1234

Сейчас не стоит удивляться, что в Приморье возник дефицит еды, так как частный флот не хочет заниматься внутренними перевозками, а частным портам невыгодно вкладываться в краны и подъездные пути. Этого стоило ожидать. Там, где государство было захвачено приватизаторами-мародёрами, решать подобные вопросы можно только вопреки системе, а не благодаря ей.

В принципе, создание госкомпании — это один из путей выхода из положения. Но эффект будет только от последовательных действий. Компания должна полностью забрать под себя флот. В России вообще нет нужды в частном флоте и частных портах. Нужно вернуть в Россию флаг и флот, порты, сервис, вернуть огромные денежные потоки, сейчас оседающие в карманах нуворишей и идущие на дорогих шлюх и особняки в Лондоне.

Флот, его инфраструктура и его машиностроение — вот комплекс, который необходимо национализировать. Теперь мы уже знаем, кто и зачем компрометировал государство как собственника. Ошибку пришло время исправить, хотя понятно, что сопротивление будет колоссальным.