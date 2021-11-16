Приштина, , 00:47 — REGNUM Избранный 14 ноября новый мэр Приштины (Косово) Перпарим Рама 15 ноября заявил, что он готов сотрудничать со своим давним другом премьер-министром Альбином Курти после победы над кандидатом от его партии «Движение за самоопределение» Арбеном Витией.

Арбен Вития Http://msh.rks-gov.net/

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама подчеркнул, что намерен воевать с «городским хаосом», а не с Курти. Более того, политик заявил о намерении пригласить Курти, а также бывшего соперника Витию в свой офис для обсуждения планов благоустройства столицы.

Напомним, на выборах Рама одержал Витию с незначительным перевесом в 2,1% процента. За него проголосовало немногим более 40 тысяч человек, за его соперника, представителя правящей партии — 38,5 тысяч человек.

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