Брюссель, 16 ноября, 2021, 00:53 — ИА Регнум. Очередной раунд переговоров сербских властей и косовских сепаратистов должен пройти в Брюсселе до конца этого года. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 15 ноября в Брюсселе во время встречи министров иностранных дел стран — членов Евросоюза.

Piutus Жозеп Боррель

По его словам, ЕС ожидает от обеих сторон чёткого выполнения ранее подписанных соглашений.

«Когда речь идет о диалоге Белграда и Приштины, мы ожидаем, что Белград и Приштина полностью выполнят ранее подписанные соглашения и добьются быстрого прорыва в нормализации отношений. Я надеюсь, что до конца года в Брюсселе состоится еще одна встреча представителей Белграда и Приштины на высоком уровне», — процитировал телеканал РТС слова Борреля.

Дипломат подчеркнул, что страны Западных Балкан, если они хотят вступить в ЕС, должны разделять с другими странами сообщества общие взгляды.

Напомним, что Белград настаивает на формировании Сообщества сербских муниципалитетов, так как Приштина обязалась сделать это, подписав Брюссельское соглашение в 2013 году. Косовские сепаратисты отказываются выполнять своё обязательство, якобы опасаясь того, что это сообщество превратится во вторую Республику Сербскую на территории Косово.