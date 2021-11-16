Дамаск, , 00:37 — REGNUM База шиитских отрядов, расположенная в сирийском городе Бу-Кемаль на границе с Ираком, была атакована неизвестными с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 15 ноября передал телеканал Al Arabiya.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет об объекте, принадлежащим подразделениям, которые воюют на стороне сирийской армии. Беспилотники выпустили в направлении базы несколько ракет. Журналисты предположили, что к атаке может быть причастен Израиль. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 октября в Бу-Кемале неустановленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали базу шиитских отрядов, в результате чего погибли трое бойцов и еще 15 получили ранения.

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