Дамаск, 16 ноября, 2021, 00:37 — ИА Регнум. База шиитских отрядов, расположенная в сирийском городе Бу-Кемаль на границе с Ираком, была атакована неизвестными с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 15 ноября передал телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Речь идет об объекте, принадлежащем подразделениям, которые воюют на стороне сирийской армии. Беспилотники выпустили в направлении базы несколько ракет. Журналисты предположили, что к атаке может быть причастен Израиль. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 октября в Бу-Кемале неустановленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали базу шиитских отрядов, в результате чего погибли трое бойцов и еще 15 получили ранения.