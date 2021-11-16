Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) будут держать внутренние люки закрытыми из-за угроз, связанных с космическим мусором. Это следует из рекомендаций предписанных 15 ноября Центром управления космическими полётами США.

МКС

В ведомстве рекомендовали астронавтам держать весь день 16 ноября закрытыми люки между основными модулями станции. В это время будут вестись работы по отслеживанию обломков разрушенного спутника.

Это уже не первый случай, когда астронавтам приходится укрываться на МКС из-за космического мусора. 10 ноября МКС уклонилась от фрагмента китайского спутника Fengyun-1C, который был сбит в 2007 году Китаем.

Экипаж укрывается от космического мусора в МКС на случай экстренной эвакуации, когда до сближения с мусором остаётся мало времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало о третьем за день пролёте космического мусора мимо МКС.

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