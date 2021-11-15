На МКС закроют люки из-за рисков, связанных с космическим мусором
Вашингтон, 16 ноября, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) будут держать внутренние люки закрытыми из-за угроз, связанных с космическим мусором. Это следует из рекомендаций, предписанных 15 ноября Центром управления космическими полётами США.
В ведомстве рекомендовали астронавтам держать весь день 16 ноября закрытыми люки между основными модулями станции. В это время будут вестись работы по отслеживанию обломков разрушенного спутника.
Это уже не первый случай, когда астронавтам приходится укрываться на МКС из-за космического мусора. 10 ноября МКС уклонилась от фрагмента китайского спутника Fengyun-1C, который был сбит в 2007 году Китаем.
Экипаж укрывается от космического мусора в МКС на случай экстренной эвакуации, когда до сближения с мусором остаётся мало времени.
Ранее ИА REGNUM сообщало о третьем за день пролёте космического мусора мимо МКС.