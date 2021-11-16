Вашингтон, , 00:24 — REGNUM Администрация США не видит обстоятельств, позволяющих считать отношения с Россией более стабильными и предсказуемыми, заявил 15 ноября на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас отделяют от июньского саммита уже несколько месяцев, за это время у нас происходили контакты на более низких уровнях, в том числе с участием высокопоставленных представителей Госдепартамента и их коллег из России. Вместе с тем я считаю, что во многих аспектах пока слишком рано говорить о том, стали ли наши отношения более стабильными и предсказуемыми», — сказал он.

По словам Прайса, в Вашингтоне намерены проследить за действиями Москвы «в предстоящие дни и недели», в частности, за развитием ситуации на границе России и Украины, и на основании этого пересмотреть подходы к выстраиванию дальнейших российско-американских отношений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы планирует «вторгнуться на территорию Украины» являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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