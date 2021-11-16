Брюссель, , 00:26 — REGNUM Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель глубоко озабочен серьезным политическим кризисом в Боснии и Герцеговине. Об этом Боррель заявил 15 ноября во время встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

Жозеп Боррель European Parliament

Европейский дипломат призвал политическое руководство Республики Сербской отказаться от «сецессионистской риторики, которая вызывает расколы», вернуться к участию в работе органов власти БиГ, продолжить диалог и проводить реформы, которые ведут к вступлению в ЕС.

Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает «единую и суверенную Боснию и Герцеговину».

Напомним, что Евросоюз считает власти Республики Сербской виновником политического кризиса в БиГ. После решения бывшего верховного представителя международного сообщества в БиГ Валентина Инцко ввести в уголовное законодательство страны закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице», политические партии Республики Сербской приняли решение о бойкоте совместных органов власти.