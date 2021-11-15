Брюссель, 16 ноября, 2021, 00:26 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель глубоко озабочен серьезным политическим кризисом в Боснии и Герцеговине. Об этом Боррель заявил 15 ноября во время встречи министров иностранных дел стран — членов ЕС в Брюсселе.

European Parliament Жозеп Боррель

Европейский дипломат призвал политическое руководство Республики Сербской отказаться от «сецессионистской риторики, которая вызывает расколы», вернуться к участию в работе органов власти БиГ, продолжить диалог и проводить реформы, которые ведут к вступлению в ЕС.

Боррель отметил, что Евросоюз поддерживает «единую и суверенную Боснию и Герцеговину».

Напомним, что Евросоюз считает власти Республики Сербской виновником политического кризиса в БиГ. После решения бывшего верховного представителя международного сообщества в БиГ Валентина Инцко ввести в уголовное законодательство страны закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» политические партии Республики Сербской приняли решение о бойкоте совместных органов власти.