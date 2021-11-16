Приштина, , 00:19 — REGNUM В полиции Косово 15 ноября сообщили о том, что около 11:45 в деревне Елакце в муниципалитете Лепосавич были задержаны при попытке нелегально пересечь границу с Сербией четверо россиян.

Горная дорога

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, россияне, двое мужчин и двое женщин, передвигались на автомобиле Opel Astra. В отношении граждан России возбуждено дело о «незаконном пересечении границы или пограничной черты».

О случае была уведомлена прокуратура и компетентные службы в албанских властных структурах. Россияне задержаны на двое суток для прохождения дальнейших процедур. Напомним, местные сербы нередко пересекают границу между Сербией и Косово по альтернативным маршрутам в обход КПП. Нередко они используются для контрабанды, в том числе наркотиков, и, конечно же, и самими албанцами тоже.

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