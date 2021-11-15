Денвер, США, 16 ноября, 2021, 00:13 — ИА Регнум. По меньшей мере пятеро подростков пострадали в результате стрельбы около одной из школ американского города Орора (штат Колорадо), 15 ноября сообщила на своей станице в Twitter местная полиция.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

Возраст пострадавших составляет от 14 до 17 лет. Стрельба началась в парке у школы. Огонь открыл неизвестный, который впоследствии скрылся с места инцидента. Полиция взяла по охрану здание учебного заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в американском городе Скотленд (штат Южная Дакота) произошла стрельба, из-за которой погибли два человека и еще трое пострадали.

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