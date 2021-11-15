Москва, 16 ноября, 2021, 00:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 ноября в телефонном разговоре с сербским коллегой Николой Селаковичем обсудил ситуацию на Балканах, положение дел в косовском урегулировании и актуальные международные вопросы. Об этом сообщил МИД России на своем официальном сайте.

МИД России Пресс-конференция Сергея Лаврова и Николы Селаковича по итогам переговоров. 16 апреля 2021 года, Москва

«Рассмотрены ключевые аспекты двустороннего взаимодействия в развитие договоренностей, достигнутых в ходе 19-го заседания Российско-Сербского Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Златиборе (Сербия) 6−7 октября 2021 года, а также переговоров в Белграде с президентом Республики Сербии Александром Вучичем заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова 7 октября 2021 года и Сергея Лаврова 10 октября 2021 года», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 25 ноября намерен посетить с визитом Москву, где планирует обсудить ряд тем с президентом РФ Владимиром Путиным. Главная из них — стоимость и объём поставляемого Россией газа.