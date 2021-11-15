Приштина, Сербия, 16 ноября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. В администрации президента Косово Вьосы Османи 15 ноября прокомментировали заявление бывшего представителя президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричарда Гренелла о том, что Вьоса Османи не согласна с политикой премьер-министра Альбина Курти в отношении США.

Vetevendosje.org Альбин Курти и Вьоса Османи

Заявление Гренелла в социальной сети Twitter от лица Османи опроверг там же глава администрации Османи Блерим Веля.

«Я как глава администрации президента Вьоса Османи хочу сообщить, что Гренелл лжет, ссылаясь на заявления президента», — написал он.

Ранее Гренелл назвал причиной поражения правящей партии Косово «Движение за самоопределение» на выборах отказ от предложенных США газовых проектов и заявил, что Османи явно дала понять, что не согласна с Курти в этом.