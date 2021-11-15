Вологда, 15 ноября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. В школах Вологодской области упала успеваемость. Такой результат дали всероссийские проверочные работы, рассказали в департаменте образования региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования, наиболее заметным стало снижение успеваемости в среднем звене.

Фёдор Решетников. «Опять двойка». 1952

«Есть снижение успеваемости в средних классах по ряду предметов, оно небольшое. С педагогами анализируем ситуацию в каждой школе и у каждого ребенка, чтобы найти причину. Это и снижение мотивации, что характерно для подростков, и необходимость повысить квалификацию учителя — такие решения тоже принимаются», — прокомментировала начальник департамента Елена Рябова.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса оказала негативное воздействие на успеваемость детей в Южной Корее.