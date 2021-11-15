Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Бывший представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл 15 ноября прокомментировал итоги местных выборов в Косово, на которых правящей партии Движение за самоопределение не удалось одержать победу в ключевых муниципалитетах — Призрене и Приштине.

Вьоса Османи и лидер «Движения за самоопределение» Альбин Курти President-ksgov.net

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что проигрыш партии премьер-министра Косово Альбина Курти на выборах стал следствием его отказа поддержать американские газовые проекты.

Бывший дипломат при этом отметил, что Вьоса Османи, президент Косово, явно продемонстрировала США свое несогласие с премьер-министром по этому вопросу.

Ричард Гренелл «Народ Косово явственно продемонстрировал Курти, что неприемлемо отказывать США и отвергать чистую возобновляемую энергию и Вашингтонские соглашения, подписанные в Овальном кабинете. Вьоса Османи ясно показала США, что она не согласна с Курти».

Напомним, в США отказались выдать Курти въездную визу, Османи же получила приглашение на Саммит Байдена за демократию.

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