Экс-представитель Трампа по Косово прокомментировал местные выборы в крае
Вашингтон, 15 ноября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Бывший представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл 15 ноября прокомментировал итоги местных выборов в Косово, на которых правящей партии «Движение за самоопределение» не удалось одержать победу в ключевых муниципалитетах — Призрене и Приштине.
На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что проигрыш партии премьер-министра Косово Альбина Курти на выборах стал следствием его отказа поддержать американские газовые проекты.
Бывший дипломат при этом отметил, что Вьоса Османи, президент Косово, явно продемонстрировала США свое несогласие с премьер-министром по этому вопросу.
Напомним, в США отказались выдать Курти въездную визу, Османи же получила приглашение на Саммит Байдена за демократию.