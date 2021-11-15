Нижний Новгород, , 23:46 — REGNUM Дата поставки в Нижегородскую область противокоронавирусной вакцины «КовиВак» остаётся неизвестной. Об этом написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсетях.

Вакцина «КовиВак» Covivac.ru

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В областных пунктах вакцинации прервали процесс записи на прививку «КовиВаком», поскольку производство этой вакцины приостановлено с середины октября 2021 года.

Также глава регионального минздрава сообщил, что в Нижегородскую область прибыло более 112 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», которая используется для вакцинации переболевших COVID-19 и плановой ревакцинации.

В настоящее время этот препарат для профилактики коронавируса распределяют и развозят по прививочным пунктам по всему Нижегородскому региону.