Чикаго, США, 15 ноября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Бывший участник группы Slow Club Чарльз Уотсон вернулся со своим первым сольным синглом с 2018 года «Afghan Hound». Об этом сообщает портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Говоря о песне, Уотсон подчеркивает: «В прошлом я всегда стремился к работе в студии. Звуки и оборудование, которые там установлены, как правило, маскируют мой голос и уводят его как можно дальше от внимания слушателей. Я стремился к этому сначала из-за неуверенности, а потом, наверное, по привычке. С тех пор как я записывал сольную пластинку, думаю, изменился процесс того, как я слушаю музыку. В наши дни меня все больше привлекают более простые и прямолинейно звучащие записи. «Afghan Hound» — это песня об отношениях с окружающими вас людьми, и поэтому мне показалось, что она должна быть прямой не только в лирическом плане, но и в музыкальном».

«Afghan Hound» знаменует собой первый новый сольный релиз Уотсона с момента выхода его дебютной сольной пластинки «Now That I'm A River» в 2018 году.