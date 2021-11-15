Москва, , 23:41 — REGNUM В настоящее время работа ведется практически на каждом километре строящейся трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, на 75 искусственных сооружениях. Об этом сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Президент РФ Владимир Путин и глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Kremlin.ru/

Он напомнил, что строительство автодороги стартовало в июле прошлого года. Масштабные работы в настоящее время ведутся на трёх мостовых переходах — через Волгу, Оку и Суру.

«И те темпы, которые мы сегодня набрали, поддержка финансирования позволяют нам быть уверенными, что в 2024 году мы закончим эту работу и поедем», — заверил Петушенко.

Также глава «Автодора» отметил, что в ходе строительства данной автодороги отказались от многих избыточных технических решений, которые были актуальны в старые времена.

«Мы понизили насыпь дорожную, потому что она считалась в 30-х годах по снегозаносимости, а сегодня техника у нас просто великолепная по снегозащите, снизили объёмы, снизили стоимость работ, убрали многие искусственные сооружения, что позволяет нам за меньшие деньги сделать больше», — подчеркнул Петушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, летом текущего года зампред правительства России Марат Хуснуллин говорил, что движение на отдельных участках автомобильной трассы М-12 будет открыто уже в 2022 году. Также он пообещал к сентябрю 2024 года начать движение по трассе вместе с новыми участками — до Тюмени и Челябинска. В этом месте дорога должна образовать кольцо с Екатеринбургом.

Напомним, Федеральную скоростную трассу протяжённостью около 730 км планируется запустить в России 2024 году. Благодаря тому, что на трассе не будет второстепенных примыканий и одноуровневых развязок, можно будет развивать скорость до 130 км/час в летнее время и 110 км/ч — зимой. Значительно разгрузится федеральная трасса М-7 «Волга».