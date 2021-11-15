Нью-Йорк, США, 15 ноября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Американская поп-исполнительница Карли Рей Джепсен подтвердила в своем Instagram, что в следующем году она выпустит новую музыку.

(сс) StockSnap Музыка

Джепсен не выпускала нового материала с момента выхода прошлогоднего рождественского сингла «It's Not Christmas Till Somebody Cries», но в новом посте, опубликованном в ее Instagram, она подтвердила, что новый материал выйдет в 2022 году. Похоже, она воссоединилась с Ростамом Батманглием, эт оподтверждает фотография, которой он поделился из звукозаписывающей студии, со словами «Новая музыка CRJ в 2022 году».

https://twitter.com/carlycrave/status/1459947381932314624

Батманглий ранее работал с Джепсен над ее третьим студийным альбомом «E•MO•TION» в 2015 году.