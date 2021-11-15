Приштина, , 23:34 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 15 ноября провела встречу с поверенным в делах при посольстве США Николасом Джакоббе.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, основной темой обсуждения стал Саммит за демократию, который пройдет в удаленном формате 9 и 10 декабря. Инициатором проведения саммита стал президент США Джозеф Байден.

Читайте также: Байден пригласил президента Косово на Саммит по демократии

Делегацию Косово на саммите возглавит Османи. Она намерена составить план своего выступления на саммите в сотрудничестве с американским посольством. Стороны согласились в том, что Косово является хорошим примером развивающейся демократической страны и что стратегическим ориентиром Косово является сотрудничество с США.

Напомним, Косово получило приглашение на Саммит за демократию 15 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Хорватии получил медаль матери Терезы в Косово