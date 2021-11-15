Приштина, Сербия, 15 ноября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 15 ноября провела встречу с поверенным в делах при посольстве США Николасом Джакоббе.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, основной темой обсуждения стал Саммит за демократию, который пройдет в удаленном формате 9 и 10 декабря. Инициатором проведения саммита стал президент США Джозеф Байден.

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Делегацию Косово на саммите возглавит Османи. Она намерена составить план своего выступления на саммите в сотрудничестве с американским посольством. Стороны согласились в том, что Косово является хорошим примером развивающейся демократической страны и что стратегическим ориентиром Косово является сотрудничество с США.

Напомним, Косово получило приглашение на Саммит за демократию 15 ноября.