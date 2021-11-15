Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Некоторые геймеры испытывают проблемы при подключении к серверам Halo Infinite. Об этом 15 ноября сообщает портал GamesRadar,

Игра Halo Infinite Скриншот с YouTube

Многие пользователи жалуются, что при попытке запуска бета-версии мультиплеера они видят «синий экран». «Наберитесь терпения, спартанцы! Нам известно о проблеме», — написала на своей twitter-странице администрация аккаунта техподдержки Halo Support. Разработчики добавили, что вскоре они выпустят патч, который исправит ошибку.

https://twitter.com/HaloSupport/status/1460322995814076416

Напомним, запуск бесплатного многопользовательского режима Halo Infinite состоялся 15 ноября 2021 года. Полноценный релиз игры с одиночной кампанией запланирован на 8 декабря 2021-го.

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