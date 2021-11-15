Минск, , 23:19 — REGNUM Германский канцлер Ангела Меркель поговорила 15 ноября по телефону с Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Из официальных источников пока не известно о содержании беседы. Из неофициальных источников следует, что Меркель обсудила с Лукашенко эскалацию миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

Напомним, тысячи нелегальных мигрантов осаждают границу Польши с белорусской территории. Они отказываются просить убежища в Белоруссии и даже в Польше, требуя, чтобы их пропустили в Германию.

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