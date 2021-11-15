Москва, 15 ноября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Указ Владимира Путина — это путь к мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом 15 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, журналист-международник Вадим Елфимов.

Флаги России и ДНР

«Путин знаменит своими паузами. Они идут из философии борьбы дзюдо, мастером которой является Владимир Владимирович. Дзюдо — это использование энергии противника для его же поражения. Очень экономная, малозатратная и эффективная тактика. Стратегическая же цель — полная победа. Думается мне, что в отношении Украины такая пауза уже заканчивается», — заявил эксперт.

«Более семи лет вполне достаточно и для того, чтобы противник и измотался физически, и полностью саморазоблачился. Посмотрите, у Украины сегодня уже нет ходов, кроме самого последнего и отчаянного, как у загнанной в угол крысы — броситься очертя голову на противника», — отметил Елфимов.

Вадим Елфимов «Этого Украина никогда не сделает — еще ни разу в своей истории она не воевала сама по себе, а только под чьим-то руководством. Экономически же она банкрот. Поэтому самое время показать самим украинцам, что куда выгоднее было «уйти» от бандеровской власти — уйти всей страной, как это уже сделали ДНР и ЛНР».

«Вот почему экономический подъём и развитие этих свободных республик — это конец самостийно-подзападной власти. И это уход от боестолкновения, к которому толкает Киев. На сторону Донбасса перейдут симпатии всего здравомыслящего, что еще есть на Украине — это и будет мирное разрешение конфликта», — считает эксперт.

«На это и направлен указ Путина — сделать Донбасс центром привлекательности и успеха», — заключил политолог.

Напомним, что 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи республикам Донбасса.