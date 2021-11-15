Эксперт: экономический подъём Донбасса будет означать конец Украины
Москва, 15 ноября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Указ Владимира Путина — это путь к мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом 15 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, журналист-международник Вадим Елфимов.
«Путин знаменит своими паузами. Они идут из философии борьбы дзюдо, мастером которой является Владимир Владимирович. Дзюдо — это использование энергии противника для его же поражения. Очень экономная, малозатратная и эффективная тактика. Стратегическая же цель — полная победа. Думается мне, что в отношении Украины такая пауза уже заканчивается», — заявил эксперт.
«Более семи лет вполне достаточно и для того, чтобы противник и измотался физически, и полностью саморазоблачился. Посмотрите, у Украины сегодня уже нет ходов, кроме самого последнего и отчаянного, как у загнанной в угол крысы — броситься очертя голову на противника», — отметил Елфимов.
«Вот почему экономический подъём и развитие этих свободных республик — это конец самостийно-подзападной власти. И это уход от боестолкновения, к которому толкает Киев. На сторону Донбасса перейдут симпатии всего здравомыслящего, что еще есть на Украине — это и будет мирное разрешение конфликта», — считает эксперт.
«На это и направлен указ Путина — сделать Донбасс центром привлекательности и успеха», — заключил политолог.
Напомним, что 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи республикам Донбасса.