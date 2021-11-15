Нью-Йорк, США, 15 ноября 2021, 23:19 — REGNUM Певица Summer Walker исполнила кавер-версию песни Эрики Баду «Bag Lady» В рамках лаунж-сессии BBC Radio 1Xtra.
После выхода ее второго альбома «Still Over It» в начале этого месяца, Summer Walker сыграла концертный лаунж-сет для BBC Radio 1Xtra на прошлой неделе, а также исполнила треки с двух своих альбомов, включая «Playing Games» и «Toxic». И в заключении сета она исполнила кавер-версию сингла Эрики Баду 2000 года «Bag Lady».
Американская ритм-н-блюз исполнительница Summer Walker представила свой дебютный микстейп «Last Day of Summer» в октябре 2018 года на лейбле Interscope Records. Сингл «Girls Need Love», который стал ее первой записью, попавшей в топ-40 чарта Billboard Hot 100 после ремикса с участием Дрейка. В январе 2019 года Walker выпустила свой дебютный мини-альбом «CLEAR», за которым позже последовал ее дебютный альбом. Студийный альбом «Over It» был выпущен в октябре 2019 года и получил всеобщее признание критиков. Альбом дебютировал и достиг второго места в чарте Billboard 200, а позже получил платиновый сертификат.