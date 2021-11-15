Нью-Йорк, США, , 23:19 — REGNUM Певица Summer Walker исполнила кавер-версию песни Эрики Баду «Bag Lady» В рамках лаунж-сессии BBC Radio 1Xtra.

Музыка

После выхода ее второго альбома «Still Over It» в начале этого месяца, Summer Walker сыграла концертный лаунж-сет для BBC Radio 1Xtra на прошлой неделе, а также исполнила треки с двух своих альбомов, включая «Playing Games» и «Toxic». И в заключении сета она исполнила кавер-версию сингла Эрики Баду 2000 года «Bag Lady».