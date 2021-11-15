Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. «Фенербахче» намерен предложить санкт-петербургскому «Зениту» 2−3 миллиона евро, чтобы 26-летний форвард сборной Ирана Сердар Азмун перешел в турецкий клуб уже этой зимой. Об этом 15 ноября сообщило издание Star.com.tr.

Кирилл Венедиктов Сердар Азмун

Ранее сообщалось, что Азмуна следующим летом планируют подписать леверкузенский «Байер-04» и «Лион». Соглашение иранского нападающего с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в шестнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Азмун выступает за «Зенит» с 1 февраля 2019 года после перехода из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость иранского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.