Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвиняют в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате в собственном доме. Об этом 15 ноября пишет издание The Rolling Stone.

Мэрилин Мэнсон Andreas Lawen, Fotandi

По данным СМИ, небольшое помещение изначально было отведено под студию звукозаписи — позже артист переоборудовал его в пространство, которое называл «комнатой для плохих девочек». Как утверждает The Rolling Stone, там Мэнсон запирал женщин против их воли, а также подвергал насилию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре женщины подали иски в суд против Мэрилина Мэнсона — они обвинили артиста в сексуальном и физическом насилии. Одной из этих четырёх женщин была бывшая девушка артиста, актриса Эсме Бьянко.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрилин Мэнсон сдался полиции