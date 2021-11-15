Вашингтон, 15 ноября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвиняют в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате в собственном доме. Об этом 15 ноября пишет издание The Rolling Stone.

Andreas Lawen, Fotandi Мэрилин Мэнсон

По данным СМИ, небольшое помещение изначально было отведено под студию звукозаписи — позже артист переоборудовал его в пространство, которое называл «комнатой для плохих девочек». Как утверждает The Rolling Stone, там Мэнсон запирал женщин против их воли, а также подвергал насилию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре женщины подали иски в суд против Мэрилина Мэнсона — они обвинили артиста в сексуальном и физическом насилии. Одной из этих четырёх женщин была бывшая девушка артиста, актриса Эсме Бьянко.