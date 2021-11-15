Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Влияние России на белорусское руководство нужно использовать для борьбы с миграционным кризисом в Европе — на границе Белоруссии с Польшей, сообщила 15 ноября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам представителя Белого дома, Вашингтон ждёт, что Москва напрямую использует «свое влияние, чтобы оказать воздействие на режим [белорусского президента Александра] Лукашенко». Это нужно сделать, «чтобы он прекратил свою бесчувственную эксплуатацию и принуждение уязвимых людей».

Она добавила, что Вашингтон занимается подготовкой новых санкций в отношении Минска. Также в США поддерживают «тесный контакт со своими союзниками».

На вопрос журналистов, сможет ли президент США Джо Байден обсудить кризис с главой России Владимиром Путиным, Псаки ответила, что такой информации нет.

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