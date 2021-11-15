Архангельск, , 23:09 — REGNUM В Архангельской области в списке безработных числятся 9,4 тысячи человек. об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

В поисках работы Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

«По сравнению с 1 октября 2020 года численность безработных граждан уменьшилась на 18,2 тыс. человек (на 66,1%)», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в России в сентябре 2021 года снизился до 4,3% от экономически активного населения, что соответствует историческому минимуму, зафиксированному в августа 2019 года.