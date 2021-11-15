Париж, 15 ноября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. 15 ноября издание El Nacional сообщило, что руководство «Пари Сен-Жермен» рассмотрит вариант продажи 29-летнего флангового нападающего сборной Бразилии Неймара следующим летом. Парижский клуб готов расстаться с футболистом за 80 миллионов евро.

Granada Неймар

Также сообщается, что президент клуба Насер Аль-Хелаифи считает, что время бразильца в клубе ушло.

В текущем сезоне у Неймара 6 (3+3) очков по системе гол+пас в одиннадцати матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» 3 августа 2017 года из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро. Соглашение Неймара с парижским клубом рассчитано еще на четыре года до конца июня 2025 года.