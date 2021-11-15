Вашингтон, , 23:05 — REGNUM Российское испытание противоспутникового оружия, проведенное 15 ноября, создало угрозу для астронавтов и космонавтов, работающих на Международной космической станции (МКС), заявил 15 ноября на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Звезда смерти Цитата из к/ф «Звездные войны». Реж. Джордж Лукас. США

По его словам, США вместе со своими партнерами будут работать над ответными мерами.

«Российская Федерация безответственно провела испытание противоспутниковой ракеты против одного из ее спутников… Это испытание повысит угрозу для космонавтов на МКС, а также для других пилотируемых космических полетов», — заявил Прайс.

«В результате появилось более 1500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран», — добавил Прайс.

При этом представитель Госдепа США назвал «неискренними и лицемерными» заявления России о неприятии милитаризации космоса.

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