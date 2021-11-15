Вашингтон, 15 ноября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. В недавнем интервью американский рэпер Канье Уэст (Йе) высказался на тему своего развода с моделью Ким Кардашьян. Об этом 15 ноября пишет издание BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Канье Уэст и Ким Кардашьян

По словам Уэста, у него до сих пор нет на руках никаких документов о разводе. «Так что я собираюсь преодолеть эту «трещину» и попытаюсь спасти свою семью, сохранив её вместе», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года Ким Кардашьян подала документы на развод с Канье Уэстом после семи лет брака. У пары есть четверо детей.