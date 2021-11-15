Казань, , 23:01 — REGNUM 15 ноября генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что казанский клуб не намерен отправлять в отставку главного тренера основной команды Леонида Слуцкого.

Леонид Слуцкий Mikhail Slain

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Рубина» планирует уволить Слуцкого после поражения казанской команды от «Ростова» со счетом 1:5 в матче четырнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

После четырнадцати сыгранных матчей «Рубин», набрав девятнадцать очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды лишь одна победа в семи последних официальных матчах.