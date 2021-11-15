Вашингтон, 15 ноября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Первый сезон Heroes Of Reach игры Halo Infinite будет длиться до мая 2022 года. Об этом 15 ноября сообщает twitter-страница франшизы.

343 Industries Halo Infinite

Разработчики отметили, что за это время в игре пройдёт несколько ивентов (внутриигровых событий), с собственными наградами и задачами. Первый ивент начнётся на «следующей неделе» (22 — 28 ноября 2021 года). Он будет называться Fracture: Tenrai и будет выполнен в «самурайской» стилистике.

https://twitter.com/Halo/status/1460315656776155136

Напомним, 15 ноября 2021 года было объявлено о запуске бесплатного многопользовательского режима Halo Infinite. Таким образом, Xbox запустила его серверы на 24 дня раньше релиза одиночной кампании игры.