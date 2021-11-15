Приштина, , 23:14 — REGNUM Мэром Приштины в результате второго тура местных выборов стал представитель Демократической лиги Косово Перпарим Рама. Политик обогнал своего оппонента из рядов Движения за самоопределение Арбена Витию на 2,1%, получив 51,07% голосов. Второй тур местных выборов прошел 14 ноября.

Приштина Arbenllapashtica

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик родился 20 января 1976 года и получил известность как архитектор. Это выгодно отличает его от соперника, бывшего министра здравоохранения, покинувшего свой пост ради участия в выборах.

Рама стал учредителем Группы 4M, занимавшейся составлением проектов управления и развития различных объектов — как жилых домов, так и коммерческих. Политик консультирует Фонд национальных исследований Катара в реализации урбанистических и архитектурных проектов. Работает также в Албании.

Рама также оказывал консультации в городском планировании двух районов Лондона и при подготовке к Олимпийским играм в Лондоне в 2012 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия провела испытания противоспутникового оружия — Госдеп США