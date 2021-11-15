Саранск, , 22:57 — REGNUM По состоянию на 1 ноября текущего года, просроченная кредиторская задолженность по расходам консолидированного бюджета Мордовии составила 2,226 млрд рублей. В течение года ее объем сократился на 2,997 млрд рублей, сообщает минфин республики.

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В том числе, просроченная задолженность республиканского бюджета составляет 915,6 млн рублей, по сравнению с данными на 1 ноября 2020 года, сумма долга сократилась на 2,408 млрд рублей.

Просроченный долг бюджетов муниципальных образований на начало текущего месяца составил 1,420 млрд рублей, что ниже показателя годом ранее на 589,1 млн рублей.

Только в течение месяца при сравнении с данными на начало октября 2021 года просроченная задолженность консолидированного бюджета сократилась на 157,6 млн рублей, республиканского бюджета — на 98,9 млн рублей, бюджетов муниципальных образований — на 58,7 млн рублей.

Кроме того, ведется мониторинг ситуации с просроченной кредиторской задолженностью перед субъектами предпринимательской деятельности в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета и подведомственных им учреждений. На 1 января текущего года указанная задолженность консолидированного бюджета республики составляла 2,532 млрд рублей, в течение января-сентября этот долг снизился на 1,885 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года стало известно, что республике выделено 17,4 млрд рублей из федерального бюджета на замещение коммерческих кредитов. Это позволит сократить объем коммерческой задолженности до 25% от суммы собственных доходов. Объем расходов на обслуживание долговых обязательств региона сократится на 1,1 млрд рублей в год.

При этом глава Мордовии Артем Здунов принял решение рефинансировать долговые обязательства не только республики, но и Саранска. Фактически республика взяла на себя задолженность в размере 916 млн рублей.

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