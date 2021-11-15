Москва, 15 ноября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. В Москве неизвестный расстрелял из газового пистолета барабанщика группы «Ногу свело» Антона Якомульского и его супругу. Об этом 15 ноября пишет издание Popcake.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт «Ногу свело» в A2

«Какой‑то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, всё по полной. Вот это рок-н-ролл», — высказался Якомульский. Врачи диагностировали у музыканта и его жены ожоги глаз первой и второй степени.

Добавим, что полиция уже завела уголовное дело. Подробностей инцидента Антон Якомульский не раскрывает.