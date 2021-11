Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Сооснователь YouTube Джавед Карим высказался относительно отключение счётчика дизлайков в видеохостинге. Об этом 15 ноября пишет издание «Канобу».

YouTube germany_photography

Карим подверг критике решение об отмене кнопок «не нравится». «Когда каждый ютубер соглашается с тем, что удаление счётчика дизлайков — глупая затея, возможно, так оно и есть. Ты можешь лучше, YouTube», — написал Джавед Карим в описании под самым первым роликом на видеохостинге под названием Me at the zoo («Я в зоопарке»).

ИА REGNUM напоминает, что 10 ноября 2021 года YouTube объявил об отключении счётчика дизлайков. Пользователи Сети негативно отнеслись к такому решению, так как во многом кнопка «не нравится» была индикатором качества контента.

