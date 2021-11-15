Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Россия осуществила испытания оружия, предназначенного для уничтожения космических спутников, заявил 15 ноября на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Космическое воинство Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Реж. Джордж Лукас. 1977. США

По его словам, теперь США будут работать вместе со своими союзниками над ответом на «эти безответственные действия России».

«США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России», — сказал Прайс.

Каких-либо подробностей этих «испытаний» представитель Госдепа не привёл.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден пригласил президента Косово на Саммит по демократии