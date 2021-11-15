Вашингтон, 15 ноября 2021, 22:48 — REGNUM Россия осуществила испытания оружия, предназначенного для уничтожения космических спутников, заявил 15 ноября на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, теперь США будут работать вместе со своими союзниками над ответом на «эти безответственные действия России».
«США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России», — сказал Прайс.
Каких-либо подробностей этих «испытаний» представитель Госдепа не привёл.
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