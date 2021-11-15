Москва, 15 ноября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Положительную оценку международной конференции по Ливии в Париже дали российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон 15 ноября в ходе телефонных переговоров, сообщили в пресс-службе Кремля.

Беженцы из Ливии

«Президенты России и Франции констатировали успешное проведение в Париже международной конференции по Ливии, подчеркнули важность сохранения позитивной динамики в процессе политического урегулирования и настойчивой работы с ливийскими сторонами на основе решений, принятых в том числе на упомянутом форуме», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавил состоявшуюся 12 ноября в Париже международную конференцию по Ливии. Она проходила в преддверии выборов, запланированных в Ливии на 24 декабря.