Рим, , 22:45 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 15 ноября, в Италии умерли 132 819 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 44 (днем ранее — на 36), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса в Италии Salute.gov.it

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Число подтвержденных носителей выросло на 5144 (днем ранее — на 7569).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 865 260 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 120 875 человек (на 1645 больше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали 45 466 253 человека — 75,49% населения Италии.