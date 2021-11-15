Приштина, Сербия, 15 ноября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Президент Хорватии Андрей Пленкович 15 ноября прибыл в Приштину, где был встречен с воинскими почестями.

Андрей Пленкович

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик провел встречу с президентом Косово Вьосой Османи и был награжден президентской медалью Матери Терезы за помощь гражданам Косово, пострадавшим в ДТП 25 июля, в результате которого погибли 10 албанцев, еще 26 были ранены.

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Стороны обсудили текущую политическую ситуацию в Косово, причем Османи упомянула о риске возрастания «дестабилизирующего влияния России и ее экспонента Сербии» в регионе Западные Балканы. Также глава Косово поблагодарила Пленковича за переданные вакцины от коронавируса.