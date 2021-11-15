Рим, , 22:42 — REGNUM Полиция Италии в понедельник, 15 ноября, сообщила о проведении операции в отношении руководителей антипрививочного Telegram-канала «Хватит диктатуры» (Basta Dittatura), ответственных также и за организацию ряда протестных акций.

Полиция Италии

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Обыски прошли в 16 городах страны. Выдвинуты обвинения в подстрекательстве к совершению преступлений и неповиновению властям.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу. Атмосфера в стране на некоторое время накалилась, прошли забастовки и многочисленные протестные митинги. Позднее МВД Италии и местные администрации запретили митингующим собираться в центральных частях городов.