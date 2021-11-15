Лондон, , 23:14 — REGNUM Британская певица Адель дала интервью журналистке Опре Уинфри. Шоу вышло на телеканале CBS 15 ноября.

Певица Адель Скриншот с YouTube

В интервью артистка рассказала о своём неудачном браке с Саймоном Конецки. Адель отметила, что до сих пор благодарна бывшему мужу: «Я думаю, что Саймон, вероятно, спас мне жизнь. Он пришел в нужный момент, когда стабильность, которую он и Анджело (сын Адель — ИА REGNUM) подарили мне, и никто другой не смог бы её мне дать», — говорит она.

ИА REGNUM напоминает, что Адель и Саймон Конецки развелись в 2019 году. Они прожили в браке семь лет.

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