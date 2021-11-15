Вашингтон, , 22:40 — REGNUM Американский хайпер-поп проект 100 Gecs загрузили фрагмент нового трека, который выйдет в ближайшую пятницу, 19 ноября. Об этом они сообщили в своих социальных сетях.

Музыка

Дилан Брэди и Лора Лес рассказывали о своем возвращении с сентября, и после того, как в прошлом месяце стало известно, что их новый альбом выйдет в «начале 2022 года», 100 Gecs поделились тизером нового сингла, который выйдет позже на этой неделе. Хотя дуэт не подтвердил название песни, они исполнили ее вживую на недавних концертах, а фанаты загрузили свои видео в YouTube и назвали трек «Me Me Me».

100 gecs не выпускали новой музыки с прошлогоднего трека «sympathy 4 the grinch», если не считать их январского переосмысления Linkin Park «One Step Closer».Их предстоящий альбом, который должен выйти в следующем году, последует за «1000 gecs» 2019 года и будет называться «10 000 gecs».