Брюссель, 15 ноября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что провёл переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил 15 ноября на своей странице в Twitter.

No 10 Downing Street Борис Джонсон и Шарль Мишель

По его словам, они обсудили безопасность на границе Украины и миграционный кризис в Белоруссии.

«Обсудил с президентом Зеленским ситуацию с безопасностью вдоль украинской границы и белорусский миграционный кризис», — сообщил Мишель.

По его словам, Евросоюз и Украина стоят «непоколебимо перед лицом общих глобальных и региональных вызовов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Кулеба посоветовал Франции и Германии готовиться к «военному сценарию».