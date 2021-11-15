«Непоколебимо» — глава Евросовета Мишель рассказал о беседе с Зеленским
Брюссель, 15 ноября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что провёл переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил 15 ноября на своей странице в Twitter.
No 10 Downing Street
Борис Джонсон и Шарль Мишель
По его словам, они обсудили безопасность на границе Украины и миграционный кризис в Белоруссии.
«Обсудил с президентом Зеленским ситуацию с безопасностью вдоль украинской границы и белорусский миграционный кризис», — сообщил Мишель.
По его словам, Евросоюз и Украина стоят «непоколебимо перед лицом общих глобальных и региональных вызовов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Кулеба посоветовал Франции и Германии готовиться к «военному сценарию».